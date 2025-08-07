milano
video suggerito
video suggerito

Ucciso con 38 coltellate a Lodi, zio e nipote accusati per omicidio: andranno a giudizio immediato

È stato chiesto il giudizio immediato per il 49enne Roberto Zuccotti e il 29enne Andrea Gianì accusati dell’omicidio di Roberto Bolzoni, ucciso con 38 coltellate a Lodi.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Quattrone
24 CONDIVISIONI
Roberto Bolzoni
Roberto Bolzoni

Il 49enne Roberto Zuccotti e il 29enne Andrea Gianì andranno a giudizio immediato davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio di Roberto Bolzoni, conosciuto con l'appellativo Rambo. L'uomo, un sessantenne, è stato ucciso con 38 coltellate. Sarebbe stato colpito al viso e al collo e il suo cadavere è stato poi rinvenuto dalla moglie il 18 febbraio all'interno di un'automobile, una Volkswagen Golf, in piazza Omegna a Lodi, poco distante da dove viveva.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, domenica 16 febbraio i due indagati erano andati a giocare al punto Snai di Lodi con il sessantenne. Quest'ultimo li aveva poi accompagnati a casa. I tre – come è stato poi rivelato dalle indagini scientifiche dei carabinieri del nucleo investigativo di Lodi e dal Ris di Parma – si sarebbero poi incontrati la sera stessa nel parcheggio dove poi l'uomo è stato trovato morto.

Il 18 febbraio Bolzoni è stato trovato morto dalla moglie, che ne aveva denunciato la scomparsa: non aveva con sé né portafogli né cellulare né gioielli. È stato ucciso con 38 coltellate. Il veicolo era chiuso, ma le chiavi non sono mai state trovate. Gli inquirenti hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica. Si sono concentrati poi su Zuccotti e Gianì, che sarebbero stati entrambi ripresi da una telecamera di sicurezza mentre salivano sull'automobile di Bolzoni fuori dal centro scommesse. Tutti e due vivevano nello stesso quartiere di Bolzoni e frequentavano lo stesso centro scommesse.

Leggi anche
Riaperto il caso di Francesco Ancona dopo 38 anni: "La moglie assoldò un killer, fu avvelenato e poi investito"

Sulle scarpe di entrambi gli indagati sono state trovate tracce di sangue compatibili con quelle della vittima. Inoltre il portafogli e il cellulare della vittima sono stati ritrovati a pochi metri dall'abitazione di uno dei due indagati. L'arma del delitto e altri oggetti non sono stati invece recuperati. Per gli inquirenti, quanto accaduto a Bolzoni sarebbe una rapina finita male.

I due sono stati poi arrestati. Zuccotti, che ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio ed è stato condannato per spaccio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nipote, invece, afferma di essere innocente. La prima udienza si svolgerà il 3 novembre.

Attualità
Cronaca
Lodi
24 CONDIVISIONI
Immagine
Ragazzino di 15 anni sale sull'aereo sbagliato e invece che a Londra finisce a Milano Malpensa: cosa sappiamo
Si è allontanato dalla sua famiglia ed è salito su un volo sbagliato
Aperta un'indagine sul caso del 15enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views