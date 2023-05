Uccise medico a colpi di accetta nel parcheggio dell’ospedale: era capace di intendere e volere La perizia psichiatrica ha stabilito che Benedetto Bifronte, l’uomo che il 13 dicembre scorso uccise a colpi di accetta il dottor Giorgio Falcetto, era capace di intendere e di volere. La Procura di Milano, che non ha contestato la premeditazione, potrebbe ora chiedere il processo con rito immediato.

Benedetto Bifronte, l'uomo che il 13 dicembre scorso ha ucciso per strada a colpi di accetta il dottor Giorgio Falcetto, è stato giudicato capace di intendere e di volere. A decretarlo, la perizia psichiatrica disposta dal gip di Milano Chiara Valori nelle fase delle indagini.

La Procura di Milano, che al momento non ha contestato l'aggravante della premeditazione, potrebbe a breve chiedere per Bifronte il processo con rito immediato.

"Il dottore mi aveva rovinato la vita"

Il 62enne aggredì il chirurgo nel parcheggio dell'ospedale Policlinico San Donato. "Mi aveva rovinato la vita", racconta oggi agli investigatori il 62enne, pregiudicato, originario del Messinese ma da tempo residente nell'hinterland milanese di Rozzano.

Leggi anche Una stanza in affitto a Milano costa almeno 630 euro al mese: a Napoli è la metà

Sì, perché un contatto tra i due c'era già stato in passato: Falcetto aveva visitato Bifronte nel febbraio del 2021. Quel giorno il paziente si presenta in ospedale lamentando dolore toracico con dispnea, cioè con difficoltà a respirare. Venne visitato da Falcetto, che gli aveva diagnosticato una cervicalgia con sindrome influenzale (non Covid) e l'aveva dimesso con una prognosi di 7 giorni, prescrivendogli alcuni medicinali. E nel dicembre 2022, a quasi due anni di distanza: "Dopo quelle due flebo mi aveva rovinato la vita".

Chi era Giorgio Falcetto

Si chiamava Giorgio Falcetto il medico proctologo milanese che nella mattinata di martedì 13 dicembre 2022 è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito con un'accetta, dopo una lite. Classe 1946, da tempo in pensione, lavorava come libero professionista al dipartimento di Chirurgia generale dell'Irccs Policlinico San Donato.