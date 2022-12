Chi è Giorgio Falcetto, il medico aggredito con un machete nel parcheggio dell’ospedale Classe ’46, Giorgio Falcetto è un medico chirurgo ormai in pensione. Lavora come libero professionista al dipartimento di Chirurgia generale dell’Irccs Policlinico San Donato. È stato aggredito da uno sconosciuto dopo una lite al parcheggio dell’ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiama Giorgio Falcetto il medico chirurgo che nella mattinata di oggi, martedì 13 dicembre, è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito con un'accetta, o un machete, dopo una lite. Classe '46 e ormai in pensione, lavora come libero professionista al dipartimento di Chirurgia generale dell'Irccs Policlinico San Donato.

L'aggressione e la fuga

L'aggressione è avvenuta proprio nel parcheggio dell'ospedale, dove Falcetto aveva parcheggiato la propria auto. Stando a una prima ricostruzione, il chirurgo avrebbe visto un'altra vettura urtare la sua. A quel punto si è avvicinato e ha iniziato a discutere con il conducente. In pochi attimi la situazione è degenerata: lo sconosciuto ha preso un'arma (un'accetta o un machete, ancora non è chiaro) che aveva con sé nell'auto e, una volta, sceso, ha iniziato a colpire in testa il chirurgo.

Là vicino alcuni operai stavano lavorando in un cantiere per la fibra ottica. Dopo aver visto cosa stava accadendo, sono intervenuti cercando di fermare quell'uomo armato, senza però riuscirci. L'aggressore, un italiano con precedenti, è salito in macchina e ha fatto perdere le sue tracce. È ancora ricercato, ma la targa della sua auto è stata annotata dagli operai.

Le condizioni di salute di Falcetto

Falcetto ora si trova all'ospedale San Raffaele di Milano. È in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita. Dovrà essere operato in Neurochirurgia. Laureato nel 1970 all'Università di Torino, si è specializzato prima in Chirurgia generale nel 1976, in Chirurgia vascolare nel 1994 e in Chirurgia toracopolmonare nel 1989 sempre nel capoluogo piemontese.

Dal 1991 al 2008 è stato primario di Chirurgia generale a Biella. Poi chirurgo all'unità operativa del pronto soccorso del Policlinico San Marco. Ormai in pensione, lavora come libero professionista al dipartimento di Chirurgia generale dell'Irccs Policlinico San Donato.