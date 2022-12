Medico preso a colpi d’ascia da un paziente nel parcheggio dell’ospedale: gravissimo Un paziente ha preso a colpi d’ascia un chirurgo nel parcheggio del Policlinico San Donato. Si indaga sulle cause del litigio: il dottore, intanto, attualmente è ricoverato in prognosi riservata per le numerose ferite alla testa. L’aggressore, fuggito in macchina, è già stato identificato.

L'ha inseguito nel parcheggio, e l'ha preso a colpi d'ascia. Una lite davanti al Policlinico San Donato è sfociata in tragedia: un paziente si è scagliato contro un medico dell'ospedale e l'ha aggredito con un'arma da taglio, un'accetta o un machete.

Il dottore, un professionista in pensione che però aveva ancora un rapporto di collaborazione con l'ospedale come chirurgo, si trova in gravi condizioni. Trasportato d'urgenza al reparto di neurochirurgia del vicino ospedale San Raffaele, il 74enne aggredito è attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è fuggito in macchina, ma è già stato identificato dalle forze dell'ordine.

Le prime ricostruzioni della sanguinosa aggressione

Sono ancora ignoti i motivi alla base di una così sanguinosa aggressione, con numerosi colpi sferrati alla testa dell'uomo, e della lite che l'ha preceduta. Dalle primissime ricostruzioni, pare che il paziente avesse prima speronato l'automobile del medico e che questi, sceso dalla vettura, si sia così avvicinato all'uomo armato di lama. Il litigio, pare, per futili questioni di viabilità.