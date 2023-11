Uccise la madre perché “canticchiava”: Davide Garzia assolto per infermità totale di mente Davide Garzia è stato assolto per infermità totale di mente. Il 24enne aveva ucciso il 21 aprile dell’anno scorso sua madre, Fabiola Colnaghi. Agli inquirenti aveva detto di soffrire di depressione e che la 58enne lo trascurava.

A cura di Enrico Spaccini

Fabiola Colnaghi

È stato assolto per infermità mentale totale Davide Garzia, il 24enne di Aicurzio (in provincia di Monza e della Brianza) che il 21 aprile dell'anno scorso ha ucciso sua madre Fabiola Colnaghi. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Monza che ha disposto per il giovane, ritenuto socialmente pericoloso, il ricovero per almeno 10 anni in un ospedale psichiatrico giudiziario.

La perizia psichiatrica

"Venite, ho ucciso mia mamma", aveva detto Garzia al telefono all'ora di pranzo del 21 aprile 2022. Quando i carabinieri sono arrivati nella sua abitazione, hanno trovato a terra il cadavere della 58enne Fabiola Colnaghi. Il figlio l'aveva colpita alla testa, all'addome e ad altre parti del corpo. Inoltre, le aveva tagliato i capelli con una forbice, aveva cosparso il viso di candeggina e scritto parolacce sulle gambe con un pennarello.

A chiedere che il 24enne venisse sottoposto a una perizia psichiatrica in incidente probatorio era stato il pm della Procura di Monza, Giovanni Santini, il quale aveva chiesto la revoca della misura di custodia cautelare in carcere a favore del ricovero in una struttura psichiatrica.

"Ci pensavo da tempo"

L'esame, al quale ha partecipato anche un consulente nominato dalla difesa di Garzia, ha stabilito che il ragazzo era totalmente incapace di intendere e di volere quando ha ucciso sua madre infierendo sul corpo. "Ci pensavo da tempo", aveva detto agli inquirenti dopo l'arresto, "vedendo l'allegria di mia madre tranquilla che canticchiava, mi è partito il raptus".

Era emerso, infatti, che Garzia soffriva di depressione e che era stato anche in cura per superarla. Tuttavia, il 24enne avrebbe interrotto la terapia lamentando che sua madre lo stava trascurando.