Uccide un uomo con le forbici e poi si suicida gettandosi dal settimo piano I carabinieri sono intervenuti in via Cogne a Milano dove un uomo di 51 anni si è suicidato lanciandosi dal settimo piano: un altro cadavere è stato trovato in casa, ucciso con delle forbici.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte a Milano. I carabinieri sono intervenuti in via Cogne dove un uomo di 51 anni è stato trovato morto per strada. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima si è lanciata dal balcone del settimo piano dopo aver colpito e ucciso con le forbici un altro uomo in casa. Tutto però è ancora da chiarire.

Le forbici come arma dell'omicidio

Nell'appartamento certo è che i carabinieri hanno trovato un secondo cadavere, secondo i primi accertamenti medico-legali, dalle ferite provocate da un'arma da taglio. Dai primi accertamenti l'arma utilizzata risulterebbe un paio di forbici che sono state poi trovate al piano terra del condominio. La casa era stata chiusa dall'esterno con le chiavi, trovate poi nel giubbotto del 51enne. Al momento – seguiranno comunque indagini approfondite – non risultano terza persone coinvolte.

Le indagini dei carabinieri

I militari ora stanno procedendo ai rilievi e a sentire di persone informate sui fatti. Per ora la ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe che il 51enne abbia ucciso l'uomo – non ancora identificato perché privo di documenti – all'interno dell'abitazione e poi si è tolto la vita lanciandosi dal settimo piano del condominio. Resta ancora da accertare che tipo di rapporto avessero le due vittime e il movente di un simile gesto.