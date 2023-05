L’uomo ucciso con le forbici da Claudio Giannuario è Luigi Corsini: il padre aveva denunciato la sua scomparsa Luigi Corsini è stato ucciso da Claudio Giannuario in via Cogne a Quarto Oggiaro a colpi di forbice. Il padre aveva denunciato la sua scomparsa il 17 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

Claudio Giannuario (sinistra) e Luigi Stefano Corsini (destra)

È Luigi Stefano Corsini l'uomo che nella notte del 21 maggio è stato ucciso a colpi di forbice da Claudio Giannuario in via Cogne a Quarto Oggiaro, nel Milanese. Il padre del 34enne aveva denunciato la sua scomparsa il 17 maggio ai poliziotti del commissariato locale e anche la trasmissione Chi l'ha visto? aveva lanciato un appello. I carabinieri ora indagano sul movente dell'omicidio-suicidio e sui rapporti tra i due.

Il ritrovamento dei corpi in via Cogne

Corsini è stato ucciso a forbiciate da Giannuario, il 51enne detto "Mozzarella" che si è poi gettato dal settimo piano del palazzo al numero 4 di via Cogne dove viveva. Sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri, soprattutto per ricostruire il movente del delitto. Il 34enne era irreperibile dal 15 maggio e a suo carico risulterebbero alcuni precedenti.

Il cadavere di Giannuario era stato trovato ai piedi della palazzina intorno alle 23:30 di domenica 21 maggio senza vita. Nella tasca del giubbotto erano state trovate le chiavi del suo appartamento e i carabinieri hanno subito pensato al suicidio. Nell'abitazione, però, è stato ritrovato un secondo cadavere che presentava diverse ferite d'arma da taglio, anche una molto profonda alla testa

Il rapporto tra Giannuario e Corsini

Secondo quanto ricostruito, quindi, Giannuario avrebbe prima ucciso Corsini utilizzando un paio di forbici e poi si sarebbe gettato dal settimo piano del palazzo.

Non è ancora chiaro il rapporto che c'era tra i due, anche se pare che erano soliti frequentarsi. Trascorrevano diverso tempo insieme, ma non di rado litigavano. Sul corpo di Giannuario sono state trovate alcune ferite da taglio, in particolare sulle braccia. Cosa che farebbe pensare a un altro tentativo di suicidio. Dai primi risultati dell'autopsia, l'omicidio di Corsini potrebbe essere avvenuto anche 24 ore prima della morte del 51enne.