Chi era Claudio Giannuario, il 51enne che si è buttato dal balcone dopo aver ucciso un uomo con le forbici Claudio Giannuario è stato trovato senza vita in via Cogne a Quarto Oggiaro. Segnalato dai vicini come spacciatore, il 51enne avrebbe prima ucciso un conoscente e poi si sarebbe gettato dal balcone del palazzo in cui viveva.

Il corpo di Claudio Giannuario è stato trovato sull'asfalto di via Cogne, a Quarto Oggiaro nel Milanese, intorno alle 23 di domenica 21 maggio. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Quando i carabinieri intervenuti sul posto sono entrati nel suo appartamento al settimo piano del civico 4 di quella via, hanno scoperto un secondo cadavere con diverse ferite da arma da taglio. L'ipotesi degli investigatori ritiene che Giannuario abbia prima colpito quell'uomo con un paio di forbici, rinvenute al piano terra dell’edificio, e che si sia poi gettato dal balcone.

Un passato da spacciatore

Giannuario era un 51enne italiano che i vicini avevano in passato segnalato alle forze dell'ordine come spacciatore di cocaina. Inoltre, gli stessi vicini hanno raccontato di aver già visto quell'uomo non ancora identificato trovato senza vita nell'appartamento. Si tratterebbe di una persona che si fermava spesso a dormire a casa del 51enne, nonostante litigassero spesso.

Alcuni testimoni avrebbero riferito proprio dell'ennesima lite tra i due avvenuta ieri pomeriggio. Giannuario è stato trovato sull'asfalto senza vita e da un primo esame sono emerse alcune ferite da taglio sul corpo. Secondo gli investigatori, avrebbe cercato di tagliarsi le vene dei polsi. Prima di gettarsi, aveva chiuso il suo appartamento al primo piano dell'edifico con le chiavi che aveva tenuto con sé nel giubbotto e poi si sarebbe diretto al settimo piano.

L'amico ucciso con le forbici

Il secondo uomo sarebbe morto nel pomeriggio. Si sarebbero rivelati fatali i colpi inferti alla gola e al torace, probabilmente con un paio di forbici. Era privo di documenti e avrebbe origini nordafricane.