Ubriaco sui binari blocca la metropolitana alla fermata Loreto Tragedia sfiorata intorno alle 13 di oggi pomeriggio alla fermata della metropolitana Loreto. Il giovane, un 25enne di origini peruviane, ha fermato la circolazione dei treni per almeno 10 minuti.

Spavento oggi pomeriggio, lunedì 29 agosto, alla fermata della metropolitana verde Loreto. Un ragazzo visibilmente ubriaco è saltato giù sui binari, scendendo dalla banchina: servizio interrotto per più di dieci minuti, e tragedia sfiorata. Il giovane, 25 anni e origini peruviane, ora si trova indagato per interruzione di pubblico servizio.

Il fatto è accaduto intorno alle 13, segnalato dal personale Atm che ha visto il 25enne piazzarsi in mezzo ai binari. Un gesto pericoloso, per sé stesso e per i passeggeri del convoglio in arrivo.

L'uomo sdraiato sui binari della metro

Giusto pochi giorni fa, il 20 agosto, un episodio analogo: un uomo è sceso dalla banchina e si è sdraiato sui binari della metropolitana milanese tra le fermate di Sesto Marelli e Sesto Rondò.

Sul posto si sono precipitati i paramedici con un'ambulanza e i carabinieri di Sesto San Giovanni. I treni, così, per permettere l'intervento dei soccorsi, si sono fermati per 20 minuti. L'uomo è stato in seguito spostato dai binari e portato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.