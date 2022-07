Ubriaco si schianta in auto, i lampioni prendono fuoco e la città va in blackout Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Schiantandosi con l’auto contro un lampione, ha provocato un incendio che ha mandato in blackout Meda.

Era ubriaco perso, ha sbandato ed è andato contro un lampione, che ha preso immediatamente fuoco. Il rogo si è esteso ai cavi dell'illuminazione e si è spostato fino ad un altro lampione, distante cinquanta metri. In poco tempo, Meda è andata in blackout. L'uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia locale per guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto comunicato dall'Arma, tutto è accaduto intorno alle 2 di stamattina, venerdì 15 luglio, in via delle Colline. Il 28enne, canturino di Novedrate, nel Comasco, si è andato a schiantare con la sua Citroen DS4 contro il lampione. Interrogato dai carabinieri, ha detto di aver visto del fumo nero uscire dalla sua auto prima di uscire di strada. Il suo tasso alcolemico era però superiore ai limiti (1,2 g/l) e i militari non gli hanno creduto.

Diversi i danni e i disagi provocati dal sinistro. Come detto, il fuoco si è propagato fino in cima al palo dell'illuminazione artificiale prima di spostarsi ad un secondo lampione distante cinquanta metri. La diffusione delle fiamme ha mandato in cortocircuito l'impianto elettrico provocando un blackout.

Sul posto è arrivata quindi una squadra di tecnici dell'Enel che hanno installato un contatore provvisorio per garantire alla cittadinanza di avere luce nelle ore notturne. Le fiamme che hanno avvolto i lampioni e l'auto del 28enne sono state invece spente dai vigili del fuoco. Il ragazzo canturino è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.