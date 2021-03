in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente sfiorato nella notte tra sabato e domenica a Milano, sulla Tangenziale ovest. Un uomo, che si era messo completamente ubriaco alla guida della sua auto, ha imboccato contromano la tangenziale percorrendo diversi chilometri. Per fortuna l'automobilista, un uomo di 39 anni, è stato bloccato da una volante della Polizia stradale prima che potesse causare qualche incidente dalle conseguenze potenzialmente letali.

Una pattuglia ha visto sfrecciare contromano l'automobilista e ha dato l'allarme

A notare la vettura che sfrecciava contromano è stata una pattuglia della sottosezione della Polstrada Milano Ovest. L'auto, con al volante il 38enne, stava percorrendo la carreggiata Nord viaggiando verso Bologna. Gli agenti hanno subito avvertito sia il centro operativo sia i colleghi degli altri equipaggi, che hanno iniziato a rallentare il traffico usando le volanti in modalità "safety car": come avviene nelle corse automobilistiche, con sirene spiegate e messaggi luminosi sui pannelli hanno avvertito gli altri automobilisti del pericolo, invitandoli a rallentare.

L'automobilista aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore ai limiti

Nel frattempo l'automobilista ubriaco è stato intercettato all'altezza dello svincolo per il quartiere Lorenteggio. Una volante è riuscito fortunatamente a fermarlo, sempre senza causare incidenti. Il conducente è stato sottoposto all'alcoltest, che ha rivelato come nel suo sangue vi fosse un tasso di alcol quattro volte superiore ai limiti fissati per legge. Per il 39enne è così scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e circolazione in contromano. La patente gli è stata ritirata e la sua auto è stata sottoposta a sequestro.