Ubriaco blocca l’ascensore e spacca il vetro di un tornello della metro: denunciato un 18enne In serata i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 18enne Algerino: ha rotto il vetro del tornello della metro M3.

Danni alla fermata della metro M3 di "Dergano" a Milano. Nella serata di ieri martedì primo novembre i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 18enne Algerino per danneggiamento aggravato, interruzione ci di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri sono stati intervenuti dopo che un addetto alla sicurezza ha bloccato a fatica il ragazzo che in evidente stato ubriachezza: il 18enne ha prima occupato e bloccato un ascensore di servizio impedendo l'accesso ai passeggeri e poi spintonato il personale che è intervenuto per allontanarlo. Il ragazzo nel tentativo di liberarsi ha dato una gomitata al vetro di un tornello di accesso ai binari.

Chi è il ragazzo denunciato

Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza sui mezzi pubblici in collaborazione con Atm: i militari hanno fermato il 18enne algerino, in Italia senza fissa dimora, con pregiudizi per reati contro il patrimonio. Per lui è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.

A causa dell’evidente stato di alterazione etilica, l'uomo è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. I Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, interruzione ci di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nessuno è rimasto ferito.