Tutto esaurito il concerto in piazza Duomo della Filarmonica della Scala: ecco come vederlo in tv Domenica 12 settembre l’appuntamento è in piazza Duomo a Milano con il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Tutti esauriti i posti per vedere il concerto live: saranno rispettate tutte le norme anti Covid e i partecipanti dovranno mostrare il Green Pass. Per chi non potrà accedere alla piazza, potrà ascoltare i musicisti diretti dal mastro Riccardo Chailly in diretta sulla Rai.

A cura di Giorgia Venturini

Tutto esaurito per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo a Milano. L'appuntamento con la nona edizione del concerto gratuito sotto le stelle è per domenica 12 settembre alle 20.30: c'è chi è riuscito ad assicurarsi un posto in piazza e chi è pronto a ad ascoltarlo da casa grazie alla diretta su Rai 5 in Italia e in altri 20 Paesi grazie alla collaborazione di Rai Cultura e Rai Com.

Garantire in piazza tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid

Gli organizzatori – che possono contare anche sul main partner UniCredit e lo Sponsor Allianz con il sostegno di Esselunga e il Patrocinio del Comune di Milano – assicurano che, così come è successo lo scorso anno, saranno garantite in piazza Duomo tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid: saranno disposte sedute limitate e ben distanziate, organizzate per settori e con accessi differenziati. Gli spettatori potranno partecipare solo se minuti di Green Pass. A dirigere i musicisti della Filarmonica sarà il maestro Riccardo Chailly: l'orchestra omaggerà i capolavori dei grandi compositori che hanno dedicato sinfonie e opere musicali all'Italia. Le prime note che incanteranno il centro di Milano saranno quelle della celebre sinfonia italiana n.4 in la maggiore op.90 di Mendelssohn. Seguirà poi la sinfonia del Capriccio italiano di Čajkovskij mentre il concerto si concluderà con la suite dal balletto Romeo e Giulietta di Prokof’ev. Tutta la musica sarà trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 5 e RaiPlay in Italia a partire dalle 20.15, attraverso il Canale Arte in Europa e distribuito in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (paesi Mena), Giappone e Cina. Il tutto grazie anche alla diffusione attraverso multipiattaforme supportati dai media partner Class Editori e Exomedia.