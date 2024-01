Turisti indiani diretti in Bolivia arrestatati all’aeroporto di Malpensa: “Trattati come terroristi senza motivo” Undici turisti indiani sono stati arrestati all’aeroporto di Malpensa. Il gruppo era diretto in Bolivia e avrebbe dovuto fare scalo a San Paolo in Brasile. Secondo l’agenzia che ha organizzato il viaggio, a chiedere l’arresto sono state le autorità brasiliane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Undici cittadini indiani sono stati arrestati dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Malpensa. Il gruppo di turisti era partito dall'aeroporto di Almaty, in Kazakistan, ed era diretto a La Paz, in Bolivia. Il percorso prevede due scali: uno a Malpensa e uno a San Paolo, in Brasile. Secondo quanto riferito a Fanpage.it dall'agenzia di viaggi JMD Tourism, sarebbe stato proprio l'aeroporto brasiliano a chiedere l'arresto degli 11 turisti attraverso una email negando loro il diritto di transito: "Questi passeggeri vengono trattati come criminali o terroristi senza una ragione apparente", ha commentato.

Stando a quanto stabilito dalle regole di viaggi internazionali, ai cittadini indiani non è richiesto il visto per viaggiare in Bolivia. All'arrivo, infatti, possono usufruire del visto e non hanno bisogno nemmeno di un visto di transito separato per l'Italia o il Brasile. Secondo quanto raccontato dal capogruppo del viaggi, il Brasile non vorrebbe il transito di cittadini indiani nel proprio territorio per il timore che possano fermarsi e chiedere asilo per motivi economici.

Inoltre, il capogruppo ha riferito che le forze dell'ordine in aeroporto gli avrebbero tolto i cellulari. Quando un Paese decide negare il diritto di transito, la procedura prevede che l'aeroporto comunichi con i clienti dicendo loro che saranno espulsi nel caso in cui questi non abbiano i soldi per acquistare i biglietti di ritorno, oppure gli verrà data loro la possibilità di acquistare i biglietti per un'altra destinazione.

L'agenzia di viaggi JMD Tourism alla quale il gruppo si era rivolto ha riferito che mai prima d'ora era accaduto che l'accesso alle comunicazioni venisse interrotto e i passaporti sequestrati. Il gruppo, comunque, è finanziariamente in grado di acquistare autonomamente un biglietto di ritorno per Almaty, perciò non sussisterebbe la necessità di un'espulsione di cui rimarrebbe traccia.