video suggerito

Violenze contro la madre e continue richieste di denaro: Riccardo Bossi a processo per maltrattamenti L’8 maggio è iniziato a Varese il processo a carico di Riccardo Bossi. Il figlio del fondatore della Lega è accusato di maltrattamenti ai danni di sua madre, prima moglie di Umberto Bossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riccardo Bossi

È iniziato il processo a carico di Riccardo Bossi, imputato per maltrattamenti nei confronti della madre Gigliola Guidali. I fatti contestati al primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, risalgono al 2016 e riguardano aggressioni e insulti che il 45enne avrebbe rivolto al genitore che lo ospitava in quel periodo nella sua casa di Azzate, in provincia di Varese. Bossi è già stato prosciolto in udienza preliminare nell'altro filone dell'inchiesta, che riguardava presunte minacce rivolte alla madre, dopo che lei stessa aveva ritirato la querela che aveva sporto.

Le accuse della Procura contro Riccardo Bossi

Il processo si è aperto nella giornata di mercoledì 8 maggio al Tribunale di Varese, davanti al giudice Angelo Parisi. La Procura contesta a Riccardo Bossi diversi episodi. Tra questi, quello che avrebbe portato nel 2016 all'aggressione fisica a danno della madre Guidali, prima moglie di Umberto Bossi. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne si sarebbe rivolto con violenza contro la donna facendole sbattere la testa contro il muro in seguito a uno scatto d'ira.

Un'altra volta, invece, i continui insulti avrebbero portato Guidali a uscire di casa pur di allontanarsi dal figlio. Il motivo delle aggressioni sarebbe sempre riconducibile alle incessanti richieste di denaro che Riccardo Bossi avanzava alla madre. Lui, intanto, nega ogni addebito.

L'indagine per truffa sul reddito di cittadinanza

Un mese fa, Riccardo Bossi è stato formalmente indagato per truffa i danni dello Stato dalla Procura di Busto Arsizio. Il 45enne, tra il 2020 e il 2023, avrebbe percepito il reddito di cittadinanza per 43 mensilità senza avere diritto.

Pare, infatti, che il reddito fosse erogato come sostegno al pagamento dell'affitto di un appartamento dal quale, però, Bossi era già stato sfrattato per morosità.