Turista si siede su un muretto, perde l’equilibrio e finisce nel lago: è morto A Tremezzina (Como) un turista americano di 52 anni è morto: il corpo è stato trovato nel lago. Sembrerebbe che, dopo essersi seduto su un muretto, sia caduto in acqua.

A cura di Ilaria Quattrone

A Tremezzina, comune che si trova sul lago di Como, è morto un turista americano. Nella mattinata di oggi, sabato 26 agosto, un uomo è infatti caduto da un muretto ed è finito nelle acque del lago. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Bisognerà capire se la morte sia stata causata dai traumi riportati in seguito alla caduta o se sia morto annegato.

L'uomo ha è caduto per circa tre metri

La segnalazione alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivata intorno alle 6.30. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'uomo: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il 52enne – di cui per il momento non è stata diffusa l'identità – fosse in vacanza in un hotel. Il giornale La Provincia di Como ha spiegato che la sera prima era stato a una festa di matrimonio. Prima di rientrare in albergo, si sarebbe seduto sul muretto che si trova ai lati della strada statale Regina, davanti a Villa Carlotta. A un certo punto, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto per circa tre metri finendo così in acqua.

Si indaga sulle cause della morte

I carabinieri della stazione di Tremezzina hanno svolto tutti i rilievi del caso per chiarire le circostanze dell'incidente. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver causato la morte. L'uomo, infatti, potrebbe essere deceduto per i traumi rimediati durante la caduta oppure potrebbe essere morto annegato.