Turista si frattura la caviglia sulla terrazza del Duomo: i Vigili del fuoco la calano dall’alto Una turista ferita sulla terrazza del Duomo è stata calata a terra sulla barella dai pompieri. Le sue condizioni erano tali da non poter affrontare le scale, e neppure l’ascensore.

Si è fatta male mentre camminava sulla terrazza del Duomo a Milano. Il verdetto: frattura scomposta della caviglia. Come fare a scendere?

Ci hanno pensato i Vigili del fuoco, intervenuti prontamente per tirarla fuori da quella situazione. E con una speciale imbracatura, si sono arrampicati e hanno calato la barella con la donna ferita dall'alto, per ben 70 metri di discesa.

Il tutto sotto gli occhi increduli dei passanti del centro storico, che hanno visto scendere pian piano la turista, sdraiata sulla barella sospesa nel vuoto.

Impossibile scendere con l'ascensore

La donna, una turista di 55 anni, si è rotta la caviglia mentre scendeva le scale del Duomo. Un brutto colpo, e un dolore tale da impedirle di proseguire nel suo cammino. Così come di prendere l'ascensore.

I vigili del fuoco, e per la precisione il team del gruppo Saf (speleo-alpino-fluviale), hanno quindi dovuto calarla dall'alto con una particolare imbracatura. Una volta a terra è stata trasportata al Centro traumatologico ortopedico in condizioni ritenute non gravi, con un codice giallo.