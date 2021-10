Turbigo, due operai precipitano all’interno di una centrale termica: sono gravissimi Questa mattina verso le 11.39 a Turbigo, in provincia di Milano, due operai sono precipitati per almeno quattro metri all’interno di una centrale termica: si trattano di due uomini di 49 e 42 anni. Subito sono scattati i soccorsi. Il più grave è il 49enne che ha riportato un trauma cranico, al volto e trauma arto superiore. Si trova ora in ospedale in codice rosso.

Altro incidente sul lavoro. Questa volta a Turbigo, in provincia di Milano: qui verso le 11.39 due operai sono precipitati per almeno quattro metri all'interno di una centrale termica. Si trattano di due uomini di 49 e 42 anni. Subito sono scattati i soccorsi. Il più grave è il 49enne che ha riportato un trauma cranico, al volto e trauma arto superiore: dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Niguarda in codice rosso. Anche l'altro si trova ora in ospedale, arrivato in codice giallo all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sarebbero meno gravi: l'operaio ha riportato un trauma alla spalla e all'arto superiore.

I due operai sono precipitati per quattro metri

Quanto è successo è ancora tutto da verificare: spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire tutta la dinamica dell'incidente e capire eventuali mancanze in fatto di sicurezza sul lavoro. Ad ora, come riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza a Fanpage.it, si sa solo che i due erano impegnati all'interno della centrale termica quando, per cause ancora da capire, avrebbero perso l'equilibrio e sarebbero precipitati per 4 metri all'interno della struttura. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno assistito all'incidente.

Operaio ieri folgorato a Nerviano

Non è che l'ennesimo incidente sul lavoro. Solo ieri un operaio è rimasto folgorato mentre si trovava in una cabina interna all'azienda MD plast. Stando quanto riferisce a Fanpage.it l'Agenzia regionale emergenza urgenza, i sanitari sono ancora sul posto subito dopo essere stati allertati dai colleghi del 66enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sono ancora poche le informazioni: sembrerebbe però che l'uomo stesse lavorando a qualche filo delle corrente, ma è rimasto folgorato. Subito è scattato l'allarme. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.