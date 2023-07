Trovato vivo un escursionista disperso in Valtellina: ha passato due notti da solo nel bosco Dopo tre giorni di ricerche, il Soccorso alpino è riuscito a individuare e trarre in salvo un turista straniero che si era perso sulle montagne della Valtellina.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È stato ritrovato vivo un escursionista straniero che ben tre giorni fa si era perso sulle montagne della Valtellina, precisamente nel comune di Val Masino, in provincia di Sondrio. L'uomo era riuscito a dare l'allarme tramite il gps, ma ci sono voluti comunque diversi giorni per individuarlo e portarlo in salvo. Fortunatamente le operazioni di soccorso si sono concluse positive e il turista ha anche già fatto rientro nel suo Paese.

Escursionista disperso in Valtellina

La richiesta di aiuto è stata lanciata lo scorso mercoledì 28 giugno dallo stesso escursionista, che si è reso conto di essersi spinto in una zona troppo impervia. L'uomo, un turista straniero venuto in Italia per visitare la Valtellina, ha utilizzato ‘Sos Emergenze', un sistema che comunica via satellite e che è anche presente su alcuni modelli di smartphone.

Il Soccorso Alpino lo ha immediatamente geolocalizzato nella zona della Val Qualido, all'interno dei confini del comune di Val Masino, in provincia di Sondrio. Questo ha permesso ai soccorritori di concentrare lì le ricerche, ma non era comunque facile individuarlo.

Trovato vivo dopo 3 giorni

Sono durate ben tre giorni le ricerche del turista, ma alla fine hanno dato un esito positivo: l'uomo è stato individuato e portato in salvo. È riuscito a sopravvivere da solo per ben due notti nel bosco, senza riportare gravi conseguenze. Infatti è già potuto ripartire per rientrare nel suo Paese.

Il Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna ne ha approfittato per ricordare a tutti quanto sia "importante comunicare sempre, appena e per quanto possibile, gli eventuali sviluppi di una richiesta di soccorso.