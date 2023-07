Si tuffa nel Po per salvare il fratello e non riemergono: trovati morti dopo due giorni I due giovani dispersi da giovedì scorso nelle acque del Po a Revere, in provincia di Mantova, sono stati trovati morti dai vigili del fuoco nella mattinata di oggi sabato 15 luglio.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

I corpi dei due giovani dispersi da giovedì scorso nelle acque del Po a Revere, in provincia di Mantova, sono stati trovati nella giornata di oggi sabato 15 luglio. A trovarli sono stati i vigili del fuoco a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, sempre nel territorio Mantovano, vicino a Sermide. Erano uno a poca distanza dall'altro.

Non sono ancora state diffuse le identità dei due annegati: al momento si sa solo che sono originari del Marocco e uno avrebbe 22 anni e l'altro 36. I due sarebbero fratelli.

A dare l'allarme giovedì scorso sono stati gli amici che erano con loro: sul posto sono arrivati Carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del fuoco, sommozzatori ed elicottero. I soccorritori si sono messi immediatamente alla ricerca dei due giovani perlustrando le sponde del fiume con ogni mezzo possibile. Le prime ricerche però non avevano dato esito positivo. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che sia stato uno dei due fratelli per primo a tuffarsi in acqua, trovandosi subito in difficoltà: l'altro avrebbe così tentato di trarlo in salvo, venendo anche lui inghiottito dai flutti.