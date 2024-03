Trovato un uomo ferito a colpi di pistola in centro a Varese: indaga la polizia L’uomo è stato trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno trovato il 39enne a terra, ferito al bacino e a una gamba: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

È ancora tutta da accertare la dinamica dell'episodio accaduto oggi pomeriggio 26 marzo in via Giuseppe Walder, centro di Varese. I soccorritori del 118, intorno alle 15.45, hanno trovato un uomo di 39 anni disteso a terra in una pozza di sangue, con ferite da arma da fuoco al bacino e a una gamba.

Le sue condizioni sono apparse subito piuttosto critiche. Il ferito è stato portato d'urgenza in ospedale a Varese, dove si trova tuttora ricoverato sotto il controllo delle forze dell’ordine.

Indagano adesso gli agenti di polizia di Varese, all'opera per capire innanzitutto se il 39enne sia stato colpito sul posto o scaricato da una macchina in corsa lungo via Walder, strada percorsa esclusivamente dalle automobili.