Sparatoria in strada a Caravate: un ragazzo soccorso con una ferita alla gamba Un uomo di 30 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile a Caravate, in provincia di Varese: i fatti sarebbero legati a una resa dei conti per lo spaccio della droga.

Sparatoria in strada a Caravate, in provincia di Varese. Un uomo di 30 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile: è stato soccorso mentre si trovava in mezzo alla carreggiata in attesa dell'arrivo dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i medici e i paramedici in automedica e in ambulanza in codice rosso. Dopo averlo stabilizzato sul luogo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo. Le condizioni dell’uomo ferito non sembrano essere gravi.

Da una prima analisi dei fatti questa sparatoria sarebbe legata a una resa dei conti per lo spaccio della droga. La sparatoria sarebbe avvenuta infatti vicino all'area della Valcuvia, al centro dello smercio di grossi quantitativi di droga secondo Varese News. Tutto è ancora da accertare.

Certo è che la zona di Valcuvia e di Valmarchirolo rappresentano il centro dello smistamento della droga: l'area è stata al centro già di un tentato omicidio nei boschi fra Biandronno e Travedona Monate al termine di una lite tra spacciatori. I fatti risalgono a un anno fa: un ragazzo di trent'anni era stato trovato in una pozza di sangue in un'area boschiva dopo esser stato colpito al petto da un proiettile. Era stato soccorso e trasportato con la massima urgenza in elicottero in ospedale.