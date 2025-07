Trovato un cadavere vicino ai binari a San Martino della Battaglia: treni cancellati e ritardi fino a 230 minuti

Giovedì sera un corpo è stato trovato vicino ai binari a San Martino della Battaglia (Brescia). La circolazione dei treni è stata interrotta tra Peschiera del Garda e Desenzano per permettere gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Nella serata di oggi, giovedì 24 luglio, un cadavere è stato trovato vicino ai binari a San Martino della Battaglia, in provincia di Brescia. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Peschiera del Garda e Desenzano, per permettere alla Polizia Ferroviaria di effettuare tutti i rilievi del caso per fare luce sull'accaduto. I treni regionali, Eurocity e ad Alta Velocità stanno registrando ritardi fino a 230 minuti e diverse cancellazioni.

Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 19:30 di oggi. Il cadavere si trovava vicino alle rotaie nel territorio di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda. Sul posto, come da prassi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, della quale al momento non si conosce l'identità né sono state diffuse le generalità.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che ha avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento non sono chiare le cause dell'accaduto. Le linee ferroviarie sono state momentaneamente interrotte tra Peschiera del Garda e Desenzano mentre alcuni treni sono stati cancellati o stanno accumulando ritardi fino a quasi quattro ore.