Trovato in Romania il corpo carbonizzato di Mauro Donato Gadda, imprenditore di Busto Garolfo Trovato in Romania il corpo carbonizzato di Mauro Donato Gadda. Imprenditore di Busto Garolfo, viveva da dieci anni a Bucarest. Dalle prime informazioni, sembrerebbe un omicidio in stile mafioso.

A cura di Enrico Spaccini

Mauro Donato Gadda, 64 anni

Un omicidio in stile mafioso. Frattura alle ossa delle mani, numerose costole rotte e cranio spaccato. Poi, il corpo di Mauro Donato Gadda, imprenditore 64enne di Busto Garolfo, è stato bruciato e rinchiuso nel portabagagli di una Dacia Logan. Infine, scaricato nelle campagne di Magurele, alle porte della capitale romena Bucarest. Sul caso sta indagando il Tribunale del distretto di Ilfov, che ha aperto un procedimento penale per omicidio.

Stando alle informazioni che circolano nei quotidiani in Romania, Gadda si era stabilito tra Giurgiu e Bucarest da almeno dieci anni. Era socio di una nota comunità imprenditoriale romena, assieme a una coppia, che si occupa della produzione di pompe e filtri d'acqua.

Le informazioni dalla Romania

Il sito di informazione romeno Gandul ha pubblicato un breve video delle telecamere di sorveglianza della casa di Gadda in via Livezilor, nel settore 5 di Bucarest. Le immagini hanno ripreso due persone camminare vicino al cancello. Come riporta Gandul, i due avrebbero già confessato. Sarebbero persone che l'imprenditore conosceva bene. Gadda, tra le numerose auto in suo possesso, aveva anche una Dacia Logan bianca. L'auto in cui è stato bruciato non aveva più la targa, ma tramite il numero di serie presente sulla carrozzeria è stato possibile confermare che fosse proprio la sua. A contattare la polizia sarebbe stata la governante di Gadda. La donna avrebbe visto la notizia del ritrovamento di un cadavere al telegiornale e avrebbe poi collegato il fatto alla scomparsa dell'imprenditore di Busto Garolfo. A toglierle ogni dubbio, proprio le immagini dell'auto incendiata.

Articolo in aggiornamento.