Trovato in coma fuori dal supermercato con una ferita alla testa: in tasca lo scontrino della spesa Un uomo è stato trovato fuori dal supermercato Lidl di Voghera con un’emorragia alla testa e in coma. Non è chiaro come sia finito lì. Aveva in tasca uno scontrino della spesa fatta mezz’ora prima.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un uomo è stato trovato in coma fuori da un supermercato, a Voghera. Aveva ferite alla testa e un'emorragia cerebrale, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Matteo di Pavia. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto né sono stati resi noti i suoi dati anagrafici. L'uomo è di origine africana ed è stato trovato davanti al negozio Lidl di via Turati domenica sera alle 19.30.

L'aggressione fuori dal supermercato

L'ipotesi più concreta è che l'uomo sia stato aggredito, anche se al momento non si esclude una causa accidentale, quale una caduta. Da quanto emerso nelle ultime ore, l'uomo aveva in tasca, nel portafoglio, uno scontrino con una spesa fatta mezz'ora prima nel supermercato accanto al luogo in cui è stato trovato.

Ad accorgersi di lui è stata una cliente del supermercato. Domenica sera, lunedì 16 ottobre, la donna stava uscendo dopo aver fatto la spesa, introno alle 19.30, quando ha visto la vittima immobile e distesa sul piazzale. Il timore iniziale era che l'uomo fosse senza vita. La cliente è corsa nel supermercato per avvisare la direttrice, che ha chiamato i soccorsi.

Le condizioni di salute dell'uomo

La vittima è apparsa da subito in condizioni critiche. Gli operatori del 118 hanno usato un massaggiatore cardiaco automatico per rianimarlo. Una volta stabilizzato, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a tac e risonanza magnetica. Ora si trova ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Voghera, che hanno eseguito i primi rilievi. Nelle prossime ore cercheranno di fare luce sulla dinamica che ha portato l'uomo a terra privo di sensi, anche se al momento non ci sono testimoni.