Trovato il cadavere di una donna nel lago di Como: chiamano i soccorsi i residenti di Galbiate Nella mattina di oggi mercoledì 5 giugno, nella frazione Sala Al Barro di Galbiate in provincia di Lecco, è stato trovato il cadavere di una donna nel lago di Como: indagini in corso.

A cura di Giorgia Venturini

Il cadavere di una donna è stato trovato nel lago di Como nella mattina di oggi mercoledì 5 giugno. Stando alle prime informazioni, il corpo sarebbe stato individuato da alcuni passanti che si trovavano nella frazione Sala Al Barro di Galbiate in provincia di Lecco. Alle 9.13 è scattata la chiamata al 112: in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari con l'automedica ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso una volta estratto il cadavere dall'acqua. Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso per capire l'identità della donna e cosa sia successo.