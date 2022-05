Trovato il cadavere di una donna nel fiume Adda: a dare l’allarme un pescatore Il corpo di una donna è stato ritrovato questa mattina nelle acque del fiume Adda. Ad accorgersene è stato un pescatore. Inutili i tentativi purtroppo per salvarle la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragica scoperta nella mattinata di oggi a Gera Lario, in provincia di Como. Qui verso le 11.32 è stato dato l'allarme per il ritrovamento del corpo di una donna di 59 anni nel fiume Adda. Ad accorgersene è stato un pescatore. Sul posto si sono precipitati i sanitari con l'automedica e un'ambulanze, oltre che ai vigili del fuoco. La donna è stata recuperata e riportata a riva: purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare. La 59enne, originaria di Sondrio, era già morta. Ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.