Trovati resti di un corpo sotto a un cavalcavia: si tratta del 75enne Pierre Fellay Sono stati trovati alcuni resti umani sotto a un cavalcavia in provincia di Milano: questi apparterebbero a Pierre Fellay, l’uomo scomparso il 29 giugno scorso da Fully, comune della Svizzera. Sul caso indaga la procura di Lodi. I resti sono stati inviati all’Istituto di Medicina Legale di Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati trovati alcuni resti umani sotto a un cavalcavia in provincia di Milano: a dare l'allarme è stato un uomo che lavora come addetto per una ditta incaricata a pulire l'area della Tangenziale Est di Milano da piante ed erbacce. Una volta arrivati sul posto, le forze dell'ordine hanno trovato delle ossa e un cranio. Lo scheletro era in avanzato stato di composizione. Adesso si sono aperte le indagini per cercare di capire cosa possa essere successo. I resti sarebbero di Pierre Fellay, l'uomo scomparso il 29 giugno scorso da Fully, comune svizzero.

I documenti trovati all'interno di una borsa

Insieme ai resti, sono stati trovati dei documenti all'interno di una borsa e grazie a quelli si è risaliti all'identità del 75enne. Sul caso sta indagando la Procura di Lodi guidata da Domenico Chiaro. Oltre alla polizia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melegnano e i vigili del fuoco. La sua scomparsa era stata segnalata dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" in onda su RaiTre. Il nipote aveva raccontato che l'uomo si era allontanato alle 9 del mattino a bordo di un'automobile ed era diretto in Val de Bagnes.

Si attende l'autopsia

Cos'è successo poi nel tragitto, è al vaglio degli inquirenti. L'ultimo avvistamento era avvenuto a Mendrisio. L'auto al momento – secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della sera" – non è ancora stata trovata. L'uomo, prima di sparire nel nulla, stava seguendo alcune terapie. I resti trovati sono stati portati all'istituto di Medicina Legale di Pavia per ulteriori accertamenti. Da questi si potrà capire cosa possa esser successo.