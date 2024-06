Trovati insetti nel cibo in due macellerie, multate: dovranno pagare 55mila euro

video suggerito

Nella giornata di ieri, giovedì 6 giugno, gli agenti della polizia locale e il personale dell'Agenzia di tutela della salute hanno multato due macellerie islamiche di Calcio e Capriate San Gervasio, entrambe in provincia di Bergamo, perché non rispettavano le norme igieniche. Gli investigatori infatti hanno trovato numerose irregolarità sia sul fronte dell'igiene che della conservazione dei prodotti.

Un locale si trova in via Roma a Capriate: in questo caso specifico, la macelleria è stata chiusa. Il titolare dovrà pagare una multa di quindicimila euro. L'altra struttura si trova in via Papa Giovanni XXIII a Calcio. Per loro è stata prevista una multa da quarantamila euro. In questo secondo locale, in particolare, sono stati trovati prodotti avariati, non tracciati e contaminati da insetti morti.

In entrambi gli esercizi inoltre non è stato osservato il manuale di autocontrollo per le attività alimentari e non è stato presentato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e cioè l'autorizzazione per vendere prodotti di altro tipo compresi quelli non alimentari. Negli scaffali sono stati trovati, come riporta il quotidiano L'Eco di Bergamo, prodotti scaduti.

Anche in alcuni cibi sfusi, come per esempio olive e sughi, sono stati trovati insetti morti. La carne nei freezer non risultava tracciabile: non aveva data di scadenza né etichette. Uguale per quella in vendita. I pavimenti erano particolarmente sporchi con frutta e pane a terra. Il rapporto sarà trasmesso all'Agenzia di tutela della salute del territorio che potrà prevedere la chiusura. Sono stati sequestrati diversi chili di carne e pesce.