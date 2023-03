Trovate armi e droga in una cantina a Rho: sarebbero del clan Bandiera Sono stati sequestrati in una cantina di Rho armi e droga riconducibile al clan Bandiera a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono state ritrovate armi e munizioni all'interno di una cantina di Rho, comune in provincia di Milano, che sarebbero riconducibili alla famiglia Bandiera dell'omonima locale di ‘ndrangheta. E per questo motivo, la polizia di stato ha disposto ieri, venerdì 17 marzo, il sequestro.

Grazie all'operazione, denominata Vico Raudo, avvenuta lo scorso novembre era stato dato un duro colpo alla locale di ‘ndrangheta. All'epoca i poliziotti della squadra milanese, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, furono arrestate 49 persone che erano state accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa, intestazione fittizia di beni.

Le indagini

Le indagini avevano permesso di scoprire che una struttura di ‘ndrangheta, denominata "Locale di Rho", si stesse ricostituendo nuovamente. A capo della riorganizzazione ci sarebbe stato Gaetano Bandiera, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso. Questo, una volta scontata la sua pena, grazie alla collaborazione di alcuni membri della sua famiglia, stava cercando di imporsi nuovamente sul territorio.

Durante le operazioni di polizia furono sequestrate sostanze stupefacenti e armi: fu trovato un vero arsenale di armi da sparo, da guerra e munizioni. Da ultimo, la perquisizione in una cantina dove ieri sono stati trovati 150 grammi di cocaina, suddivisa in sei sacchetti, una bilancia elettronica, un fucile a canne mozze calibro 12, un revolver calibro 22 carica con 5 cartucce, 818 cartucce di vario tipo.