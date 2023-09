Trovata una bomba a Castel Goffredo, in provincia di Mantova: strade evacuate e artificieri in azione Un cittadino ha trovato una granata nei pressi di un palazzo di via Ugo La Malfa a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, e ha avvertito i carabinieri. Gli artificieri stanno provando a rimuovere l’ordigno in sicurezza.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Una bomba a mano è stata trovata nella mattina di oggi, sabato 23 settembre, nei pressi di un condominio di via Ugo La Malfa a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. A notarla è stato un passante che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che stanno tentando di rimuovere in sicurezza la granata, e i Vigli del fuoco che hanno transennato la strada. Intanto il Comune ha diramato un'ordinanza urgente di sgombero dei residenti e di chiusura della strada.

La prima telefonata alla stazione dei carabinieri è arrivata intorno alle 4,30 di questa mattina. Un cittadino ha notato un oggetto, simile a una bomba a mano, accanto alla porta di ingresso di un condominio di via Ugo La Malfa , posta sotto le casselle della posta. Immediatamente sono giunti sul posto i militari che, dopo aver costatato che si trattasse effettivamente di una granata, hanno chiuso la strada e chiamato gli artificieri.

La bomba a mano, di tipo "ananas" (si chiama così per la sua somiglia con il frutto esotico), si presenta senza la linguetta di sicurezza. Non è ancora chiaro, quindi, se sia pronta a esplodere o se, al contrario, sia ormai soltanto il guscio di un vecchio ordigno. Gli artificieri dei carabinieri stanno tuttora lavorando per rimuoverla in sicurezza. Intanto le forze dell'ordine hanno sgomberato i palazzi limitrofi e vietato il transito ai veicoli. Successivamente bisognerà ricostruire come sia arrivato in quel punto l'ordigno bellico.