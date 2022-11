Trovata morta la donna che si era persa durante una gita sul Cornizzolo con le figlie Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia fanno sapere che il corpo è stato trovato sul versante del Cornizzolo, uno dei monti del Triangolo Lariano, che guarda verso Canzo.

A cura di Enrico Tata

Dopo una notte di ricerche è stata trovata morta la donna di 80 anni che si era persa ieri durante un'escursione in montagna con le figlie. Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia fanno sapere che il corpo è stato trovato sul versante del Cornizzolo, uno dei monti del Triangolo Lariano, che guarda verso Canzo. Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 ottobre, e si sono concluse in tarda serata.

Ritrovato il cadavere della donna scomparsa sul Cornizzolo, indagini in corso

Stando a quanto ricostruito, l'allarme era scattato alle 13 di ieri, quando le figlie non l'hanno più vista dietro di loro. La donna era insieme a loro e tutte stavano scendendo al rifugio Setz dalla cima del Cornizzolo verso Gajum. Improvvisamente l'anziana è scomparsa nel nulla e così, una volta tornate a valle, le due donne hanno lanciato l'allarme. Sulle tracce della donna si sono messi gli uomini del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Hanno partecipato alle ricerche anche l’elisoccorso di Milano di Areu e l’elicottero della Guardia di Finanza, che ha a bordo il sistema Imsi – Catcher per rilevare il segnale del telefonino. Come detto, le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del cadavere della donna. Adesso spetterà al medico legale stabilire le cause della morte: una caduta improvvisa in un crepaccio? Un malore? Troppe ore passate al freddo in alta montagna? La salma è tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore arriveranno le prime risposte. Le forze dell'ordine hanno ovviamente ascoltato le testimonianze delle figlie della donna, le ultime persone che hanno visto la signora viva.