Donna si perde durante una gita sul Cornizzolo con le figlie: ricerche ancora in corso Una donna di 80 anni si è persa mentre era in gita con le sue figlie sul Cornizzolo, uno dei monti del Triangolo Lariano. Ora il soccorso alpino ha attivato le ricerche.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca una donna di 80 anni sul Cornizzolo, uno dei monti del Triangolo Lariano. Stando alle prime informazioni l'allarme è scattato alle 13 di oggi lunedì 31 ottobre quando le sue figlie non l'hanno più vista.

La donna era in gita con le figlie

L'anziana infatti era in compagnia delle sue figlie ma quando sono scese al rifugio Setz dalla cima del Cornizzolo verso Gajum, si sono perse di vista. Cosa sia successo è ancora tutto da capire. Si sa solo che le figlie non sono più riuscite a contattare la madre e così hanno lanciato l'allarme.

Continuano le ricerche dei tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Sul posto continuano le ricerche anche l’elisoccorso di Milano di Areu e l’elicottero della Guardia di Finanza, che ha a bordo il sistema Imsi – Catcher per rilevare il segnale del telefonino. Al momento non è ancora stata trovata.

Ragazza si perde sui monti delle Bergamasca

Ieri 30 ottobre altro intervento del soccorso alpino a Brumano, in provincia di Bergamo. Qui una escursionista di 22 anni è partita da Morterone e ha raggiunto il rifugio Azzoni, in vetta al Resegone. Durante la salita però ha intrapreso un sentiero sbagliato. In poco tempo ha perso l’orientamento e stava calando il buio.

Prima che il telefono si spegnesse per la scarsa batteria è riuscita però a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. I tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino sono stati allertati verso le 19: otto i tecnici della Stazione Valle Imagna impegnati, oltre ai Vigili del fuoco.

Fortunatamente la ragazza è stata rintracciata in poco tempo ed è stata trovata illesa. Poi è stata riaccompagnata alla propria auto e ha potuto tornare a casa.