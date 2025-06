video suggerito

Trenord cerca macchinisti, candidature aperte fino al 25 giugno: i requisiti e le modalità per partecipare Da oggi, martedì 10 giugno, fino al 25 giugno sarà possibile inoltrare la propria candidatura per diventare macchinisti di Trenord. Tutti i requisiti e le modalità per partecipare al bando.

A cura di Giulia Ghirardi

Trenord cerca nuovi macchinisti. Da oggi, martedì 10 giugno, fino al 25 giugno sarà possibile inoltrare la propria candidatura per diventare parte del team della società di trasporto pubblico locale ferroviario, seguendo le indicazioni disponibili sulla pagina “Lavora con noi” sul sito di Trenord.

"Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa", si legge nell'annuncio. Per diventarlo, il percorso formativo prevede alcune fasi: il Conseguimento della Licenza Europea (durata di circa 1 mese) con esami teorici, un Corso Certificato Complementare A4/B1 (durata circa 7 mesi) e, infine, l'addestramento e tirocinio alla condotta della durata di circa 5 mesi. "Il corso prevede fasi di valutazione e verifica, vincolanti per la prosecuzione del percorso", specifica Trenord. E "la partecipazione al percorso formativo è prevista esclusivamente tramite l’attivazione di uno stage extra-curriculare".

Trenord cerca nuovi macchinisti: i requisiti

Per poter accedere al percorso formativo per diventare macchinista indetto da Trenord serve un diploma quinquennale di scuola media superiore, la patente di guida di tipo B e la conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o livello certificato B1. In più, costituisce requisito preferenziale la residenza in Lombardia o nelle regioni limitrofe e aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Per la "completezza del profilo" è richiesta, inoltre, un forte senso di responsabilità, una capacità di lavorare in squadra, la forte tenuta emotiva, flessibilità e capacità di risoluzione dei problemi.

"Una volta superato l’iter di selezione, i candidati dovranno effettuare una visita medica di idoneità alla mansione e, al superamento della stessa, saranno ammessi a partecipare ai percorsi formativi", conclude il bando di Trenord. "I corsi si svolgeranno in presenza presso le sedi di Trenord situate in Lombardia e saranno pianificati in base alle esigenze di inserimento".