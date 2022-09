Treno bloccato per un guasto: evacuati 400 passeggeri In serata è stato necessario evacuare un treno passeggeri a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze.

A cura di Giorgia Venturini

Verso le 19.30 di oggi martedì 13 settembre è stato necessario evacuare un treno passeggeri a causa di un guasto. Le carrozze si sono fermate a Chiaravalle, alle porte di Milano. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per permettere le operazioni di evacuazione in sicurezza. Non risultano feriti. I passeggeri coinvolti sono quattrocento: tutti bloccati sulla linea ferrata. In caso di necessità sul posto presenti anche alcune ambulanze del servizio sanitario e la polizia ferroviaria. Le operazioni sono in corso.