Treni in ritardo, cancellazioni e disagi: cos’è successo nelle stazioni tra Monza e Sesto San Giovanni A causa di un guasto a un treno si sono registrati alcuni disagi e cancellazioni tra la stazione di Monza e quella di Sesto San Giovanni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Disagi, cancellazioni e diversi problemi per i pendolari e i passeggeri che nella mattinata di oggi, lunedì 11 luglio, hanno dovuto fare i conti con il guasto di un treno. Questo è stato segnalato tra le stazioni di Monza e Sesto San Giovanni: un problema che ha impedito a molti di poter raggiungere il capoluogo meneghino. Al momento la situazione è ancora instabile.

I tecnici hanno lavorato tutta la mattina per ripristinare la linea

A causa del guasto, i treni che erano diretti verso Milano o verso la parte nord della Lombardia hanno subito ritardi di almeno quaranta minuti. Sono poi state diverse le cancellazioni del treno. Cancellazioni che hanno coinvolto sia i turisti che i pendolari: per loro è stato impossibile raggiungere il capoluogo. Per farlo hanno dovuto aspettare per lungo tempo.

Dieci giorni fa un altro guasto a Busto Arsizio

I tecnici hanno poi lavorato tutta la mattina per poter ripristinare il tutto. Quelli di oggi non sono però i primi disagi che molti pendolari sono stati costretti ad affrontare. Una decina di giorni fa, si sono registrati altri disagi anche sulla linea Milano-Varese-Porto Ceresio: anche in quell'occasione, sempre a causa di un guasto a un treno, si sono registrati dei rallentamenti che sono durati diversi minuti.

Il guasto era avvenuto nella stazione di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese attorno alle 6.15 del mattino: un treno della linea S5, partito da Varese e diretto a Treviglio, avrebbe avuto un problema al pantografo, un dispositivo utilizzato per l'energia elettrica della linea area. Anche in quell'occasione molti pendolari hanno dovuto fare i conti con i disagi.