Tre morti carbonizzati in un negozio cinese, il procuratore Viola: “I ragazzi avrebbero provato a scappare” Il procuratore di Milano Marcello Viola fuori dal magazzino del negozio cinese di Milano dove questa notte sono morti carbonizzati tre ragazzi: “Ci sarebbe stato un tentativo da parte le vittime di allontanarsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

"Ci sarebbe stato un tentativo da parte le vittime di allontanarsi". Parla il procuratore di Milano Marcello Viola fuori dal magazzino del negozio cinese di Milano dove questa notte sono morti carbonizzati tre ragazzi, due fratelli di 19 e 17 anni e una ragazza di 24 anni. I loro corpi sono stati trovati al piano terra dello stabile: qui sembrerebbe che stavano dormendo, una delle tra vittima è stata trovata in pigiama. Poi il rogo e il fumo li ha svegliati e insieme avrebbero provato a trovare una via di fuga che però non c'era.

"Stiamo lavorando senza escludere nulla. Abbiamo finito i rilievi: è troppo presto per fare ipotesi certi", ha spiegato Viola che in mattinata è arrivato per fare un sopralluogo. Poi ha tenuto a precisare: "Non escludiamo il rogo doloso. I carabinieri stanno valutando tutti gli aspetti, anche quelli che riguardano possibili minacce". Tra le prime voci infatti ci sarebbe anche l'ipotesi che l'incendio sia stato provocato da qualcuno e che il proprietario del locale in passato sia stato vittima di minaccia. Ma tutto deve essere ancora accertato. Infine il procuratore capo di Milano ha aggiunto: "Le vittime avrebbero tentato di allontanarsi: il fumo però li potrebbe aver disorientati. Accerteremo se c'erano vie di fuga".

Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri, nel magazzino dove sono state trovate le vittime non c'era nessuna via d'uscita di sicurezza. Dal sopralluogo sarebbe emerso che lo stabile aveva un unico ingresso pedonale e carraio sulla facciata del magazzino: il resto del locale dove si trovavano i giovani sembrerebbe che non aveva alcuna via di fuga. In poco tempo così le vittime non hanno avuto scampo e sono state travolte dalle fiamme. Molto probabilmente ora si procederà con l'autopsia sui corpi dei giovani.

Ha collaborato Simone Giancristofaro