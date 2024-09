video suggerito

Incendio in un negozio a Milano, morti tre ragazzi: il padre del titolare aveva denunciato tentata estorsione Nella notte è esploso un incendio in un negozio a Milano. Tre ragazzi sono morti. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per incendio doloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, si è verificato un incendio in un magazzino-showroom che si trova sulla via Cantoni a Milano. Tre ragazzi sono morti nel rogo. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola e il pubblico ministero Luigi Luzi ha aperto un fascicolo per incendio doloso, anche se non sono trovati elementi che lascino propendere per questa ipotesi. Per il momento però non è esclusa l'ipotesi dell'incidente.

A chiarire ogni dubbio saranno le analisi del nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite all'interno della parte anteriore dell'immobile. Non è chiaro quale sia stato l'innesco: si cerca di capire se sia stata usata o meno una sostanza accelerante per le fiamme. Nei prossimi giorni si svolgeranno nuove analisi da parte degli esperti.

Per il momento sono escluse le ipotesi di fuga di gas, corto circuito o sigaretta accesa.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia Porta Magenta e i militari del nucleo ispettorato del lavoro analizzeranno le immagini registrate dalle telecamere esterne installate sulla strada. Per il momento non sembrerebbero essere stati trovati segni di effrazione sulla porta d'accesso. Si cercheranno quindi potenziali autori del rogo. Inoltre cercheranno di approfondire la presunta minaccia con richiesta di soldi che avrebbero ricevuto i titolari ella società.

Sembrerebbe che il padre del titolare, un 49enne, qualche ora prima dell'incendio avesse presentato denuncia ai carabinieri della stazione Duomo per una tentata estorsione. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, avrebbe detto che, nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre stava tornando a casa sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che gli avrebbe puntato un coltello e gli avrebbe intimato di consegnargli ventimila euro.

La mattina dopo anche la madre del titolare sarebbe stata vittima di minacce simili.

Le vittime sono il 24enne Pan An, la 18enne Yindan Dong e il fratello 17enne di quest'ultima. Tutti e tre dormivano all'interno dello stabile. La 18enne è stata trovata ai piedi della scalinata di ferro che porta al piano di sopra. Uno di loro è stato trovato con la luce della torcia accesa. I due fratelli erano cugini del titolare dell'azienda. È possibile che tutti e tre abbiano cercato di muoversi per trovare una possibile via di fuga mentre dentro divampava l'incendio che potrebbe aver causato un blackout.