Incendio in un magazzino cinese a Milano, morti tre giovani di 17, 19 e 24 anni: l’ipotesi del rogo doloso

È di tre morti il drammatico bilancio di un incendio avvenuto ieri sera giovedì 12 settembre intorno alle 23 in un emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni 3 a Milano, zona Certosa.

Le vittime sono tutte giovani e di nazionalità cinese: si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni e di una ragazza di 24 anni, trovati senza vita all'interno di una stanza al piano seminterrato dove probabilmente avevano cercato rifugio dalle fiamme che hanno completamente devastato uno showroom di interni (sedie, tavoli, divani e letti) su due piani. Sembra che i tre si trovassero all'interno del magazzino per trascorrere la notte: una delle vittime indossava il pigiama, e pare che su alcuni letti ci fossero anche delle coperte.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi del Comando di Milano che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere alla messa in sicurezza del locale. Indagano carabinieri e polizia scientifica per capire le dinamiche del tragico evento. Non si esclude al momento che il rogo divampato all'interno del locale possa avere origine dolosa: secondo quanto emerso finora i titolari dell'attività commerciale avrebbero infatti recentemente ricevuto minacce.

Sul posto sono intervenuti anche 118 e gli agenti di polizia locale. I Vigili del fuoco stanno ancora lavorando per procedere al raffreddamento degli ambienti ed al conseguente smassamento.