Tre mezzi pesanti si scontrano sulla Sp19 nel Bresciano: viabilità in tilt e traffico bloccato

Foto di repertorio

Viabilità in tilt e traffico completamente bloccato – dalle 7.30 di questa mattina, lunedì 9 febbraio – sulla Sp19, da Concesio verso Ospitaletto, nel Bresciano, a causa di un violento scontro fra tre mezzi pesanti all'altezza della prima galleria di Gussago. Sul posto sono giunti immediatamente in codice rosso i soccorritori del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.

Ad essere coinvolti nell'incidente sarebbero i tre autisti dei mezzi – di 49, 52 e 53 anni. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Ma per la gravità delle ferite riportate, per uno di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale con l'elicottero, volato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Uno dei soccorritori presenti sull'elicottero, sospeso in volo sul luogo dell'incidente per diversi minuti, si è calato dall'alto con una fune per recuperare il ferito, bloccato sul mezzo, diversamente irraggiungibile.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Brescia per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della careggiata. Sopraggiunta nel frattempo una pattuglia della polizia stradale per tutti i rilievi e gli accertamenti del sinistro.

Ancora non si conoscono le dinamiche esatte dell'incidente, ma gli agenti della stradale sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La strada è rimasta bloccata al traffico per tutta la mattina e la viabilità verrà ripristinata nel corso delle ore.