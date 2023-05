Travolto e ucciso da un tir in autostrada: era sceso dal suo furgone dopo un guasto al motore Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un tir per il trasporto eccezionale mentre si trovava sulla corsia d’emergenza nel tratto bresciano dell’autostrada A4.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte tra giovedì e venerdì. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un tir per il trasporto eccezionale mentre si trovava sulla corsia d'emergenza nel tratto bresciano dell'autostrada A4. La vittima è il bulgaro Atov Ruhmen Ivanov.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 55enne era partito da Marsiglia ed era diretto in Bulgaria. Stava tornando a casa la notte quando il suo furgone, mentre viaggiava tra Ospitaletto e Rovato, è andato in panne forse a causa di un guasto al motore. L'uomo così si è accostato subito sulla corsia di emergenza per capire il danno e chiamare il carro attrezzi. Poi la tragedia: una volta sceso dal furgone è sopraggiunto un tir del trasporto eccezionale che non ha fatto in tempo a frenare e ha travolto il 55enne.

La Procura indaga per omicidio stradale

Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi ma per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare: troppo violento l'impatto, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 si sono precipitate anche le volanti delle forze dell'ordine. Spetterà a loro ora ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e verificare le responsabilità del caso. Intanto la polizia stradale la notte dell'incidente ha fatto tutti i rilievi del caso, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.