Travolto da un’auto mentre viaggia in monopattino a Milano: gravissimo 30enne È accaduto nella notte in zona Famagosta. Un 30enne, che in quel momento viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, è stato preso in pieno da un’automobile di passaggio: trasportato d’urgenza al Policlinico, è ricoverato in gravissime condizioni.

Uno schianto avvenuto in piena notte. È accaduto nella periferia sud di Milano, quartiere Famagosta (via Beldiletto angolo via Famagosta, negli immediati dintorni della fermata della metro verde M2 Famagosta): un 30enne, che in quel momento viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, è stato preso in pieno e travolto da un'automobile di passaggio.

Gravissime al momento le sue condizioni: il giovane, trasportato in codice rosso al Policlinico, si trova adesso ricoverato in terapia intensiva.

Ancora da chiarire la dinamica e le responsabilità dell'incidente. Sul posto, intanto, si è recata la polizia (a cui è affidata la ricostruzione dei fatti) e i sanitari del 118 che, con un'ambulanza e un'automedica, hanno intubato in fretta il 30enne e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale.

Leggi anche Ragazzo di 25 anni travolto da un bus a Milano: è in coma

L'incidente in viale Jenner a Milano

Solo 4 giorni fa, un altro drammatico schianto tra auto e monopattino in città. È successo in viale Jenner a Milano (all'incrocio con via Resegone): qui, intorno alle 7 di mattina di lunedì scorso, un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico si è schiantato violentemente sull'asfalto.

Anche in questo caso il conducente del mezzo a due ruote, un 51enne di nazionalità italiana, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Nello schianto ha riportato diversi traumi, e la prognosi è tuttora riservata.

Due incidenti in monopattino al giorno

In generale, nel 2022, secondo le stime di Areu sarebbero circa due al giorno gli incidenti stradali che hanno riguardato mezzi di micromobilità elettrica (ovvero monopattini, hoverboard, monoruota elettrica) avvenuti nel capoluogo lombardo. Sempre nel 2022 sono state circa 900 le persone coinvolte che hanno richiesto un trasporto in ospedale: una situazione, stando a questi dati, simile a quella verificatasi nel 2021.