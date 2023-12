Travolto da una valanga mentre è con gli amici a Livigno: muore un uomo Un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga nel primo pomeriggio di oggi domenica 24 dicembre 2023 a Livigno, in Alta Valtellina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia a Livigno, in Alta Valtellina. Un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga nel primo pomeriggio di oggi domenica 24 dicembre 2023. Stando alle prime informazioni, tutto è accaduto in località Vallaccia, a 2250 metri di quota. Sul posto in poco tempo è arrivato il soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina. L’uomo era con un gruppo di persone quando la neve lo ha travolto in prossimità di un canale impervio.

Sul posto in poco tempo è arrivato il soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina. Così anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e l’elisoccorso decollato da Lana (BZ). Sono intervenuti anche sette tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.