Travolge un ragazzo in moto e fugge: è caccia al pirata della strada Un ragazzo di 27 anni è stato investito mentre era in sella al suo scooter a Vedano al Lambro, in provincia di Monza: a travolgerlo è stato un automobilista che poi si è dato alla fuga.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ha travolto un motociclista e poi è scappato. I carabinieri sono alla caccia dell'automobilista che nella serata di ieri giovedì 2 marzo a Vedano al Lambro, in provincia di Monza, è rimasto coinvolto in un incidente in viale Cesare Battisti con un ragazzo di 27 anni in sella al suo scooter. L'uomo alla guida dell'auto al posto di scendere e prestare soccorso è scappato via.

I soccorsi al ragazzo

Intanto gli altri automobilisti hanno immediatamente allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto: il 27enne fortunatamente non ha riportato gravi ferite dalla caduta. Il giovane è stato soccorso in codice giallo: è stato trasportato però in codice verde in ospedale. Ora spetta ai militare della stazione di Biassono ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e risalire all'identità del pirata dalle strada che ha causato l'incidente.

Bimbo di 12 anni ucciso da un pirata della strada

Si era invece costituito dopo poche ore il pirata della strada l'uomo che aveva travolto e ucciso il bimbo di 12 anni che stava tornando a casa in sella alla sua bici in via Bartolini a Milano. Il pirata della strada era scappato via ma poco dopo si era presentato in caserma. La sua resa alla fuga è avvenuta quattro ore dopo.

Lo scorso gennaio una donna è stata vittima di un incidente causato da un altro pirata della strada. L'incidente è avvenuto in via XX settembre a Brescia: la donna era sprovvista di documenti e infreddolita. Subito era scattato l'allarme al 112 che ha inviato il posto medici e sanitari in ambulanza e automedica: la vittima è una donna senza fissa dimora, non italiana. Non è mai stata fortunatamente in pericolo di vita.