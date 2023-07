Tram deraglia e va a sbattere contro un albero a Milano: cinque feriti, grave una donna Un tram è deragliato andando a sbattere violentemente contro un albero a Milano: 5 feriti lievi tra cui il manovratore.

A cura di Giorgia Venturini

In via Medeghino a Milano un tram è deragliato andando a sbattere violentemente contro un albero. Al momento i vigili del fuoco informano che non è ancora chiara la causa del violento incidente. Nessun veicolo sarebbe coinvolto. Risultano però 5 feriti lievi tra cui il manovratore e 1 codice giallo per una signora.