Crolla un albero lungo la circonvallazione a Milano: tranciati i cavi di filobus e tram Un albero è crollato e ha tranciato i cavi del filobus e dei tram: è successo a Milano. I vigili del fuoco hanno rimosso l’albero mentre i tecnici di Atm stanno cercando di risolvere il problema.

A cura di Ilaria Quattrone

Un albero ad alto fusto è crollato e ha tranciato i cavi del filobus e dei tram: è successo nella mattinata di oggi, domenica 23 luglio, a Milano e precisamente tra viale Bodio e piazzale Nigra lungo la circonvallazione esterna. I vigili del fuoco hanno rimosso l'albero e i tecnici dell'Azienda trasporti milanesi ha inviato sul posto i propri tecnici per ripristinare il guasto.

L'albero ha tranciato i cavi dei filobus e dei tram

L'albero è caduto intorno alle sette del mattino. Il maltempo, che ha colpito la provincia di Milano negli ultimi giorni, ha causato tanti danni. Molti alberi sono stati sradicati dalle forti raffiche di vento. Probabilmente anche quello che ha tranciato i cavi dei filobus era stato indebolito.

I vigili del fuoco lo hanno rimosso

Dopo essere caduto sui cavi, è crollato sulla corsia preferenziale. Fortunatamente non ha provocato feriti. Sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri hanno rimosso l'albero caduto in piazzale Nigra. Inizialmente Atm ha spiegato che il tram 2 non avrebbe effettuato il servizio tra viale Stelvio, all'incrocio con via Farini, e il capolinea di piazza Bausan. Suggerivano di utilizzare il bus 92.

Il pronto intervento di Atm sta cercando di risolvere il problema

Adesso sembrerebbe che il pronto intervento stia risolvendo il problema. Sul sito dell'Azienda viene specificato che le linee 90 e 91 "viaggiano sulla corsia laterale tra piazzale Nigra e piazzale Lugano". Nelle prossime ore sarà ripristinato il problema definitivamente e la circolazione potrà riprendere normalmente.