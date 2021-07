Tragico incidente tra camion sull’autostrada A21, Domenico muore a 47 anni: lascia moglie e un figlio Si chiama Domenico Schinello, la vittima di 47 anni rimasta coinvolta nell’incidente di ieri sull’A21 tra Manerbio e Pontevico. L’uomo, che lavorava da diversi anni come camionista, è morto sul colpo. Ad agosto sarebbe dovuto tornare a Catanzaro per riunirsi con la moglie e il figlio di dieci anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Domenico Schinello, 47 anni, sarebbe dovuto tornare a Catanzaro, sua città di origine, ad agosto. Questi infatti sarebbero stati i suoi ultimi giorni di lavoro prima di potersi riunire alla moglie e al figlio di dieci anni. Purtroppo però ieri è stato vittima di un incidente: il 47enne infatti era a bordo del camion che si è schiantato contro un altro mezzo pesante nell'incidente verificatosi ieri sull'autostrada A21 tra Manerbio e Pontevico.

Schinello è morto sul colpo

L'impatto è stato veramente molto violento. Schinello è infatti morto sul colpo. Il 47enne era rimasto incastrato nell'abitacolo e i vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La salma adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine, come sono soliti fare in questi casi, hanno comunque sequestrato i mezzi coinvolti e aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente

Al momento le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine: non è esclusa nessuna ipotesi. Si lavora sia sulla possibilità di un colpo di sonno che su un malore o ancora su un errore di distrazione. Nell'incidente sono rimaste coinvolte: un uomo di 34 anni, che guidava l'altro camion coinvolto nell'incidente e due donne di 49 e 51 anni. Nessuno di loro però è in pericolo di vita: ieri infatti sono stati trasportati all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo e due codici verdi sono stati trasferiti all'ospedale di Manerbio.