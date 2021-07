Noto imprenditore muore in un incidente in moto a Concesio: lascia moglie e figlia Un uomo di 68 anni, Roberto Spagnoli, è morto in un incidente stradale a Concesio, nel Bresciano. La vittima era un noto imprenditore della zona: gestiva da anni un’impresa di telecomunicazioni. Stava percorrendo la provinciale Sp19 in sella alla sua moto, quando per evitare alcune auto incolonnate è caduto. Lascia la moglie e una figlia.

Dramma nella mattinata di ieri a Concesio, in provincia di Brescia. Un uomo di 68 anni, Roberto Spagnoli, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Sp19, poco prima delle gallerie di Gussago. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 7.30. Stando a quanto ricostruito finora, pare che la vittima abbia sbandato con la propria moto per evitare di finire contro alcune auto incolonnate per il traffico. Nonostante non stesse andando a forte velocità, l'uomo è caduto per terra riportando gravi ferite: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure al 68enne trasportandolo poi d'urgenza agli Spedali civili di Brescia. Spagnoli è stato ricoverato in codice rosso ma purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo a causa dei gravi traumi riportati.

La vittima era un noto imprenditore della zona: lascia la moglie e una figlia

La notizia della morte di Spagnoli si è diffusa in poco tempo tra le tante persone che lo conoscevano. L'uomo era originario di Bovezzo ma abitava a Concesio. Era noto anche in quanto titolare di un'azienda di telecomunicazioni, la Eltel di Collebeato. Il 68enne era sposato e aveva una figlia a cui era molto legato: sono tantissime le foto che lo ritraggono assieme ai suoi cari sul suo profilo Facebook. Dopo i rilievi sul luogo dell'incidente, eseguiti dalla polizia stradale, l'autorità giudiziaria ha restituito la salma ai famigliari dando il nulla osta per i funerali, che saranno celebrati giovedì mattina alle 10 nella parrocchia Nuova di Bovezzo.