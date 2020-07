Un operaio è morto in un incidente sul lavoro all'interno del cantiere che sorge presso la Medicina Nucleare dell’ospedale Maggiore di Cremona. L'infortunio mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio. Il lavoratore rimasto ucciso, di circa 60 anni, era dipendente di una ditta di Milano esterna alla struttura ospedaliera.

Incidente in un cantiere all'ospedale di Cremona: morto un operaio

Secondo quanto emerso, l'operaio è rimasto schiacciato mentre stava effettuando i lavori di isolamento con il piombo del bunker che ospiterà il nuovo acceleratore lineare del nosocomio cremonese. I tentativi di soccorrerlo e rianimarlo da parte dei sanitari dello stesso ospedale sono purtroppo risultati vani. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del cantiere dove è avvenuta la disgrazia. Allertata anche la polizia: gli agenti sono intervenuti per i rilievi del caso. Resta da chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare le eventuali responsabilità, così come il rispetto delle norme previste per la sicurezza sul lavoro.

Fontana: Cordoglio a nome di tutti i lombardi

Giuseppe Rossi, direttore generale di Asst di Cremona, si è detto "sgomento" e ha espresso "a nome della direzione e di tutti i dipendenti un pensiero di vicinanza ai famigliari per la perdita improvvisa e tragica del loro caro". Anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia del lavoratore: "Esprimo, anche a nome della Giunta e dei lombardi, il cordoglio e la vicinanza della Regione ai familiari della vittima", ha comunicato il governatore in serata.