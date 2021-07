in foto: Umberto Garzarella e Greta Nedrotti

"Neanche un animale si comporta così, indescrivibile". I genitori di Greta, una delle due vittime della tragedia avvenuta il 19 giugno scorso sul lago di Garda, si sono sfogati ai microfoni del Tg1, chiedendo una pena certa per i due turisti tedeschi accusati di avere travolto il natante su cui c'erano la ragazza e l'imprenditore Umberto Garzarella, anche lui morto nell'incidente.

Il corpo di Greta Nedrotti, inizialmente data per dispersa, venne ritrovato soltanto il giorno successivo. L'autopsia ha rivelato che è morta per annegamento. Segno che, forse, avrebbe potuto essere salvata con un soccorso tempestivo. I due turisti tedeschi sono stati individuati nelle fasi iniziali delle indagini, hanno affermato di non essersi accorti di avere colpito la piccola imbarcazione col loro motoscafo e per questo di non essersi fermati a prestare aiuto; i magistrati bresciani hanno chiesto l'arresto per uno dei due, Patrick Alexander Kassen, gli atti sono stati trasmessi in Germiania, dove si trovano entrambi ora, e la decisione del tribunale di Monaco di Baviera potrebbe arrivare già domani.